В Монголии вспоминают жертв первого крушения вертолета

CA-NEWS (MNG) - 14 января 2001 года вертолет Ми-8, в котором находились правительственные чиновники Монголии, сотрудники Организации Объединенных Наций, журналисты и экипаж, потерпел крушение в аймаке Увс. Тогда погибло более двадцати человек, передает ARD.



Вертолет выполнял рейс JU1025 авиакомпании Mongolian Airlines (MIAT). Его пассажиры направлялись в аймак Увс, чтобы оценить ущерб от дзуда.

Люди планировали вылететь обратно в Улан-Батор на следующий день, но так и не вернулись.

Сотрудники ООН находились там с официальной гуманитарной миссией, их задача была определить, как мир может помочь монголам, пострадавшим от дзуда 2001 года.

О трагедии тогда СМИ сообщали следующее: “14 января в Монголии в результате падения вертолета Ми-8 монгольской авиакомпании МИАТ в районе сомона Малчин Увс аймака Монголии (западная часть страны) погибли девять человек, 11 человек ранены. Вертолет вылетел из Улан-Батора в Увс аймак с представителями ООН для изучения массового падежа скота в результате зимней бескормицы в Монголии. На борту вертолета, помимо сотрудников ООН, были также депутаты монгольского парламента, корреспонденты монгольского телевидения, японской телекомпании Эн-Эйч-Кей и другие журналисты. Примерно в 14.00 по местному времени вертолет потерял управление и упал с высоты около 50 метров. Среди жертв катастрофы четыре сотрудника ООН, один депутат Великого Государственного Хурала Монголии, два работника Эн-Эйч-Кей, один член экипажа и один монгольский журналист. 11 человек были доставлены в местную больницу с тяжелыми ожогами, отравлением угарным газом и травмами.”

Среди жертв катастрофы - Ш. Отгонбилэг, член Парламента Монголии; Сабина Метцнер-Штрак (Германия), руководитель группы Организации Объединенных Наций по оценке и координации стихийных бедствий (ЮНДАК) и руководитель Азиатско-тихоокеанского отделения реагирования на стихийные бедствия в УКГД; Джерард Ле Клер (Джерси, Великобритания), член группы ЮНДАК и директор экологических служб Департамента планирования и охраны окружающей среды Джерси; Мэтью Гирвин (США), сотрудник по программам отделения ЮНИСЕФ в Монголии; Батчулуун Баярмаа из Монголии, сотрудник по программам отделения ЮНФПА в Монголии; Цэвэгмид Батзориг, фотограф из Монголии Gamma Agency; Такахиро Като, репортер NHK Япония; Минору Масаки, оператор NHK Japan; Д. Отгон, техник вертолета.

21 июля рядом с местом происшествия была построена мраморная скульптура высотой 2,5 метра.

На ней, кроме имен погибших, вырезана надпись “Энд 2001 оны нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр хүмүүнлэгийн үйлс тээж явсан хүмүүс эндсэн. Тэднийгээ мөнхөд дурсан санацгаая” (14 января 2001 года погибли люди, осуществлявшие гуманитарную миссию. Они никогда не будут забыты).

После трагедии был основан Фонд имени Б. Баярмаа, а в городе Эрдэнэт был открыт памятник Ш. Отгонбилэгу.