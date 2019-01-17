Лидера таджикской диаспоры в Чувашии осудили за мошенничество

CA-NEWS (TJ) - Руководитель Чебоксарской общественной организации «Таджикский национальный культурный центр»Абдулмаджид Гафуров признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Чувашии, передаёт Ахбор.

В двух случаях он получил от своих соотечественников 300 тысяч и 150 тысяч рублей, в первом случае обещав решить вопрос с прекращение уголовного дела по факту гибели человека в ДТП, а во втором – восстановить отчисленного студента в местном вузе.

Cледствием и Ленинским районным судом Чебоксар было установлено, что осужденный обещал гражданину РФ решить вопрос прекращения уголовного дела по факту гибели человека в ДТП с помощью своих связей в правоохранительных органах. За это он получил 300 тысяч рублей. Кроме того, Гафуров обещал восстановить уроженца Таджикистана в местном вузе, откуда тот был отчислен. За это он взял у потерпевшего 150 тысяч рублей.

В УФСБ по Чувашии отметили, что руководитель Таджикского культурного центра был задержан сотрудниками ведомства с поличным в момент получения денег. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебный приговор вступил в законную силу.

Абдулмаджид Гафуров, у которого российское гражданство, был ранее задержан сотрудниками УФСБ по Чувашии с поличным в момент получения крупной суммы денег отжителя Москвы. Лидер таджикской диаспоры в Чувашии якобы обещал ему решать вопрос о прекращении уголовного преследования через его имеющиеся связи среди сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры Чувашии.

Также по версии следствия, он обманывал своих таджикских соотечественников, в обмен за деньги обещая покровительство в решении вопросов с правоохранительными органами.

Местное издание газеты «Версия» сообщила, что даже находясь под следствием, Абдулмаджид Гафуров продолжал заниматься своими делишками, в результате чего ФСБ возбудила против него еще одно очередное уголовное дело.

«Версия» ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах Республики Чувашия пишет, что «Гафуров не раз собирал с земляков последние деньги, обещая им «покровительство» в конфликтах с правоохранителями. Солидный возраст и статус руководителя «Таджикского национального культурного центра» позволяли ему так долго водить за нос легковерных земляков, отмечает издание.

Абдулмаджиду Гафурову - руководителю «Таджикского национального культурного центра» 60 лет. По сообщению газеты «Версия», он когда-то он работал начальником уголовного розыска в городе Курган-Тюбе.