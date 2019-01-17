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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интернет в Таджикистане может подорожать

CA-NEWS (TJ) - Налоговый комитет Таджикистана обеспокоен тем, что жители все больше предпочитают разговор через мессенджеры Viber, Whatsapp и IMO, а также посредством приложений компаний мобильной связи страны. Из-за этого, по словам налоговиков, прибыль от международных звонков заметно уменьшилась.

Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет. Однако, компании мобильной связи и Служба связи при правительстве Таджикистана заявляют, что посчитать каждую минуту разговора абонентов через мессенджеры не представляется возможным.

Источник в Службе связи Таджикистана сообщил, что власти решили увеличить стоимость международного интернет-трафика и таким способом увеличить прибыль в бюджет страны. Ожидается, что стоимость Интернета в Таджикистане увеличится на 10-15 процентов.

Сегодня интернет в Таджикистане – один из самых дорогих в мире. По этой причине, как считают эксперты Всемирного Банка, лишь небольшая часть организаций и компаний используют в своей работе возможности Всемирной паутины. Эксперты утверждают, что дороговизна интернет-услуг в стране является результатом чрезмерного контроля государства и введения акциза для интернет-провайдеров.

Тем, временем, Налоговый комитет Таджикистана выступил за возобновление NGN-связи в Таджикистане. В отличие от Viber, Whatsapp, IMO и других мессенджеров посчитать каждую минуту разговора через NGN не так уж и трудно, считают налоговики.

​Напомним, Служба связи Таджикистана при правительстве Таджикистана в конце 2017 года потребовала у операторов мобильной связи и интернет-провайдеров отключить NGN. В ведомстве сообщили, что NGN отключают в целях обеспечения безопасности в стране.

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