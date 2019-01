В Туркменистане ведут учет резервистов до 50 лет. Насколько власти обеспокоены ситуацией на границе с Афганистаном? - The Diplomat

CA-NEWS (TM) - Туркменские власти с 14 января запустили учет резервистов, во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям, говорится в статье международного новостного интернет журнала The Diplomat: Насколько обеспокоен Туркменистан ситуацией на границе с Афганистаном? (How Concerned is Turkmenistan About Its Afghan Border?). Перевод статьи подготовило агентство CA-News.

«Это связано с напряженной ситуацией вдоль границы с Афганистаном», - отметил тогда источник местным СМИ в министерстве обороны Туркменистана.

Очевидно, что об этом не было никакого официального объявления от туркменского правительства. Ашхабад, который придерживается политики нейтралитета не участвует в региональных мерах безопасности, согласно соглашению с ОДКБ и открыто не показывает военно-политических контактов. Однако в последние годы были намеки, что Туркменистан все больше обеспокоен своей южной границей с Афганистаном и судя по предположениям из новостей, Ашхабад открыт для ограниченной помощи.

Согласно СМИ, в декабре прошлого года, один из представителей военного ведомства России заявил, что РФ возобновила совместную подготовку с военнослужащими Туркменистана.

Несмотря на успехи последней декады от центрального командования ВС США, которые проводят военные операции в Афганистане, все это имеет ограниченный характер сотрудничества с Туркменистаном, который все еще выражает беспокойство по ситуации на южной границе.

В 2017 году в ежегодном отчете, который был представлен Конгрессу США, содержащий приоритеты и размышления, генерал Джозеф Вотел сказал: «Мы в некоторой степени были удовлетворены выраженным интересом Туркменистана к увеличению сотрудничества с США в рамках их политики «положительного нейтралитета». Однако в отчете за 2018 год процитированы только обмены в области медицины.

Хотя Туркменистан отмечается на военной карте США, составленный Брауновским Университетом как место где активны «Американские военные силы»,Туркменистан отмечен на карте маркировкой: «Обучение/Помощь: Американские военные и/или Государственный департамент обучили или помогли вооруженным силам Туркменистана в борьбе с терроризмом. Это достаточно широкое и неопределенное понятие, что почти ничего и не означает, отмечает издание.

Как писал The Diplomat в 2017 году «Туркменистан имеет разные мнения» относительно ситуации на границе. «И что бы ни случилось на туркменско-афганской границе, это определенно значит больше чем ничего».

Согласно октябрьскому квартальному отчету, опубликованному Специальным главным инспектором по вопросам восстановления Афганистана, Бадгис и Фарьяб лидируют среди 7 повстанческих провинций в период с 1 января 2018 до 15 августа 2018. Фарьяб имеет наиболее большую интенсивность наступательных действий в Афганистане, отмечает издание.

Карта округа в том же самом отчете указывает на то, что с 31 июля 2018, из районов вдоль афганско-туркменской границы, только провинция Балх близкая к Туркменистану, отмечена как управляемая афганским правительством.

Северо-восточные и юго-западные части границы — находятся под влиянием афганского правительства. Это промежуток в середине — афганского Бадгиса и провинции Фарьяб — которые окрашены в желтый и красные цвета, означающие «оспариваемые» и «активны мятежниками» согласно концепции карты.

Если повстанческая деятельность была бы активна на афганской стороне границы, то следовательно Туркменистан был бы обеспокоен этим. Что неясно из этого — насколько хорошо страна оснащена, чтобы справиться с такой ситуацией.

Если Туркменистан начал новую кампанию по регистрации резервистов до 50 лет для прохождения возможной военной службы, это может просто означать, что государство с «автократическим режимом» ищет способ пересчета населения людей, но кажется вероятным, что есть и другая сторона этой информации, намекающая на глубокое беспокойство о безопасности границы.

Одним из многих вопросов, остающихся без ответа, является: насколько тяжела должна быть ситуация в стране, чтобы Туркменистан попросил о серьезной помощи.