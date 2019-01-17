Полиция Москвы оштрафовала узбекских мигрантов, обвинив в «сопротивлении»

CA-NEWS (UZ) - В Москве узбекские мигранты были избиты и унижены сотрудниками полиции. Сотрудники отдел внутренних дел района Вешняки в Москве обвинили мигрантов в «сопротивлении сотрудникам полиции» и оштрафовали на тысячу рублей ($13).

11 января текущего года полиция Москвы, проезжавшая на пост-патрульной машине, увидела группу узбекских рабочих-мигрантов, стоявших на обочине дороги рядом с автомобилем.

Полицейские потребовали документы от мигрантов. Но несмотря на то, что мигранты предъявили запрошенные документы, им было заявлено, что их отвезут в полицейский участок.

Абдулла из Узбекистана рассказал ей, что в машине находились он, его брат Сардор, жена брата Захро и ее подруга.

- Мы стояли недалеко от нашей квартиры. Рядом проехала ППС и тут же вернулась обратно. Я был за рулём, и предъявил документы. Он спросил документы у женщин. Они ответили, что документы дома и хотели вынести их. Но их вытащили из машины и с силой посадили в автомобиль ППС. При этом он сломал свой телефон. Затем он приказал мне открыть багаж. Я спросил по какой причине, а он ответил:«Ты занимаешься наркотиками - мне надо проверить». Меня разозлило. когда он скрутил руки моей сестры и с силой вытащил из машины. Даже когда она вынесла документы, её не отпустили, - рассказал собеседник.

Абдулла Мирзалиев, который видел незаконные действия полиции, сказал полиции, что снимает их действия на видео.

Он рассказал, что полиция, разозлившись на мигрантов, продолжала унижать их и увезла в отделение полиции. "Они взял отпечатки пальцев, оскорбляли, но не нашли к чему придраться. Несмотря на то, что наши документы были в порядке, нас оштрафовали на 1000 рублей. Оказывается за то, что мы спорили с полицией! Мы подали жалобу в прокуратуру, и предоставили наши видео. Полицейский, который привел нас в отдел, угрожал нам 12-летней депортацией", - говорит Абдулла Мирзалиев.

В РОВД Вешняки в Москве отказались комментировать задержание и наложение штрафа на узбекских мигрантов.

Юрист Валентина Чупик подтвердила задержание Захро и Абдуллы, сообщив, что ранее полиция пыталась привлечь узбекских мигрантов к уголовной ответственности "за сопротивление полиции".