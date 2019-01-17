Президенту Монголии передан флаг страны, который был поднят в Антарктиде

CA-NEWS (MNG) - 16 января президент Монголии Х.Баттулга принял директора Центра исследования Антарктиды, доктора наук, профессора Л.Дугэржава. В ходе встречи профессор Л.Дугэржав вручил государственный флаг Монголии, который был поднят в Антарктиде, сообщает Mоntsame.

В этом году исполняется 10 лет со дня участия Монголии в исследованиях Антарктиды. По случаю юбилея монгольские исследователи работали с исследователями из других стран на болгарской антарктической базе на острове Ливингстон в Антарктиде, создав собственную исследовательскую базу имени Чингисхана.

В беседе Х.Баттулга упомянул о состоявшейся 10 лет тому назад экспедиции монгольского полярного исследователя Л.Дугэржава в Антарктиду, и пожелал ему удачи в исследовательской работе.