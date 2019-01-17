«Узбекские тигры» отказались участвовать в турнире AIBA, возглавляемом Гафуром Рахимовым

CA-NEWS (UZ) - «Узбекские тигры» отказались участвовать в 2019 году в соревнованиях Всемирной боксёрский серии AIBA, руководимой Гафуром Рахимовым.

По сообщениям казахстанских СМИ, команда расформирована, ее финансирование, соответственно, прекращено.

По словам Зиёиддина Туйганбаева, одного из тренеров команды, это решение принято в связи с тем, что боксёры хотят успешно отобраться и выступить на Олимпийских играх – 2020 в Токио. Первый турнир, на котором выступит сборная Узбекистана в 2019 году, это традиционные состязания «Странджа» в Софии с 13 по 17 февраля.

«Узбекские тигры» дебютировали во Всемирной серии бокса в 2016 году. Команда является бронзовым призером соревнований 2016 года. В декабре 2017-го команду покинули Муроджон Ахмадалиев и Шахрам Гиясов.

The World Series Boxing (WSB) (Всемирная серия бокса) была создана в 2008 году Всемирной ассоциацией любительского бокса (AIBA). Является самым престижным и масштабным турниром, который проводится под эгидой AIBA.

Напомним, в ноябре 2018 года избрание Гафура Рахимова на пост президента АИБА вызвало обеспокоенность и недовольство Международного олимпийского комитета.