В Узбекистане упала скорость интернета

CA-NEWS (UZ) - Согласно индексу Speedtest Global, опубликованному на Speedtest.net, в декабре 2018 года интернет в Узбекистане замедлился и страна по скорости мобильного интернета опустилась на три позиции и теперь занимает 111-е место из 125 стран со скоростью 9,97 Мбит/с.

По скорости проводного интернета страна напротив поднялась на три позиции и теперь занимает 108-е место из 121 со скоростью 10,11 Мбит/с.

Первое место по скорости мобильного интернета сохранила Исландия (72,77 Мбит/с), по скорости проводного — Сингапур (190,94 Мбит/с).

В конце ноября 2018 года АО «Узбектелеком» модернизировало комплексы Международного центра коммутации. Компания заявила об увеличении пропускной способности международного интернет-канала в 10 раз — со 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.