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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Футболист ташкентского "Локомотива" переходит в португальский клуб за 1,5 млн. евро

CA-NEWS (UZ) - Сардор Рашидов переезжает в чемпионат Португалии. Минувший сезон Сардор Рашидов провел в составе ташкентского "Локомотива", сообщает сайт championat.asia.

Продолжит карьеру футболист в португальском "Насьонале". Напомним, что Рашидов перешел в "Локомотив" в январе прошлого года. За "железнодорожников" игрок провел 31 игру и сумел отличиться 11 раз.

Португальский клуб подписал с ним контракт на 2,5 года, общая сумма трансфера составила 1,5 млн. евро.

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