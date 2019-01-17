Футболист ташкентского "Локомотива" переходит в португальский клуб за 1,5 млн. евро
- Узбекистан, спорт
- 16:54, 17 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сардор Рашидов переезжает в чемпионат Португалии. Минувший сезон Сардор Рашидов провел в составе ташкентского "Локомотива", сообщает сайт championat.asia.
Продолжит карьеру футболист в португальском "Насьонале". Напомним, что Рашидов перешел в "Локомотив" в январе прошлого года. За "железнодорожников" игрок провел 31 игру и сумел отличиться 11 раз.
Португальский клуб подписал с ним контракт на 2,5 года, общая сумма трансфера составила 1,5 млн. евро.
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