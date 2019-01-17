Футболист ташкентского "Локомотива" переходит в португальский клуб за 1,5 млн. евро

CA-NEWS (UZ) - Сардор Рашидов переезжает в чемпионат Португалии. Минувший сезон Сардор Рашидов провел в составе ташкентского "Локомотива", сообщает сайт championat.asia.



Продолжит карьеру футболист в португальском "Насьонале". Напомним, что Рашидов перешел в "Локомотив" в январе прошлого года. За "железнодорожников" игрок провел 31 игру и сумел отличиться 11 раз.

Португальский клуб подписал с ним контракт на 2,5 года, общая сумма трансфера составила 1,5 млн. евро.