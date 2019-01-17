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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аренда госимущества в Ташкенте подорожала

CA-NEWS (UZ) - Решением хокима (главы администрации) Ташкента от 11 января утверждены минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в городе Ташкенте на 2019 год. Об этом сообщает "Норма".

Как и в предыдущие годы, ставки арендной платы варьируются в разрезе отраслей экономической деятельности арендатора, т.е. целей использования арендуемых площадей. По сравнению с прошлогодними значениями, размер индексации в среднем составил примерно 70%.

Напомним, госнедвижимость передается в аренду физическим и юридическим лицам в особом порядке, путем заключения трехсторонних договоров между арендаторами, балансодержателями и территориальными центрами аренды государственного имущества .

При этом ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже минимальных ставок, утвержденных соответственно Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента.

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