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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Цена на коксующийся уголь месторождения Овоот в Монголии может достигнуть $190 за тонну

CA-NEWS (MNG) - Цена на коксующийся уголь месторождения «Овоот» в долгосрочной перспективе может достигнуть $176-191 за тонну, и, возможно, будет поставляться потребителям китайской провинции Хэбэй, передает Montsame.

По оценкам компании «Fenwei Energy», поставка энергетического угля «Овоот» может занять нишу на угольном рынке Китая, где спрос растет, и ожидается 16-22 млн тн ежегодная нехватка в высококачественном коксующемся угле до 2025 года.

Компания «Aspire Mining» провела предварительное экономическое исследование первого этапа своего проекта по разработке месторождения «Овоот».

Она сообщила, что необходимые средства финансирования проекта в размере $15 млн уже привлечены.

Кроме того, за прошедший год курс акций компании вырос примерно на 80%.

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