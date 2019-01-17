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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Узбекистан договорились о предоставлении взаимной правовой помощи гражданам

CA-NEWS (TJ) - В январе 2019 года Союз потребителей Таджикистана и Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана договорились об оказании взаимной правовой помощи гражданам своих стран.

Эта договоренность достигнута в рамках Меморандума о сотрудничестве, который стороны подписали в апреле 2018 года, сообщило агентство Азия Плюс.

Теперь граждане Таджикистана, работающие, обучающиеся или посетившие Узбекистан, при нарушении их потребительских прав в сфере купли-продажи или предоставления услуг, могут обратиться за правовой помощью в Федерацию обществ защиты прав потребителей Узбекистана по телефону доверия 1091, сообщили «АП» в таджикистанском Союзе потребителей.

В свою очередь, граждане Узбекистана, находящиеся на территории Таджикистан, также могут обратиться за правовой помощью в Союз потребителей республики по номеру (+992 37) 2241411.

«Такая практика поможет решить вопросы и проблемы, которые раньше не могли рассматриваться на законодательном уровне, что приносило огромные убытки в основном туристам из двух стран, негативно влияя на туристический потенциал и авторитет государств», - отметили в Союзе.

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