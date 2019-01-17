Туркменистан продвигает свои ковровые изделия в Европе

CA-NEWS (TM) - В Ганновере (Германия) с 11 по 14 января состоялась выставка «DOMOTEX-2019», в работе которой приняла участие делегация министерства текстильной промышленности Туркменистана, передает Trend.

Организатором мероприятия, в котором приняло участие около 1 тыс. 400 организаций из более 60 стран мира, является выставочно-ярмарочная компания «Deutsche Messe АG».

На полях выставки состоялась серия встреч с заинтересованными компаниями и представителями деловых кругов, в ходе которых были обсуждены возможности налаживания сотрудничества для поставок на международные рынки ковровых изделий, производимых в Туркменистане.

Отмечается, что государственное объединение «Туркменхалы» (Туркменковер) включает большую сеть действующих по стране предприятий художественного ковроделия, а также структурные подразделения, специализирующиеся на первичной обработке, прядении и крашении шерсти.

На ковровых фабриках корпорации, наряду с орнаментальными, сюжетными коврами, ковровыми портретами и сувенирными изделиями, в основном производятся классические образцы туркменских ковров.

По технике исполнения и эстетическому содержанию туркменский ковер относится к разряду антиквариата. Одним из главных достоинств этого ковра является его высокая плотность, которая составляет от 200 до 400 тыс. и более узлов на один квадратный метр. Благодаря высокой плотности орнамент ковра четкий и выразительный.