Туркменистан представил туристическую отрасль на выставке в Австрии

CA-NEWS (TM) - Государственный комитет по туризму Туркменистана с 10 по 14 января в городе Вена (Австрия) представил туристическую отрасль страны на выставке «Ferien-Messe Wien 2019», сообщает Arzuw News.

Мероприятие является одним из крупнейших международных форумов Австрии, отражающим современные достижения мирового туризма.

В ведущем ежегодном смотре участвовали более 800 представителей туристического сектора из 70 стран мира. Местом проведения выставки был выбран крупнейший выставочный павильон Messe Wien.

Гости, посетившие выставку, ознакомились с различными экспозициями Туркменистана, указывающими маршруты Великого шелкового пути, описанием памятников истории, занесенных в список ЮНЕСКО, экспонатами и литературой о культуре туркменского народа.

Были представлены изображения знаменитых историко-культурных памятников и природных достопримечательной, включая видеосюжеты о стране и издания, посвященные развитию туристической отрасли.

Также внимание гостей привлекли материалы о развитии Национальной туристической зоны «Аваза».

В ходе визита представители госкомитета 9 января организовали презентацию достижений туристической отрасли Туркменистана.

В смотре приняли участие представители турагентств Австрии, Словакии и Чехии. Был представлен видео-ролик о достижениях туристического сектора страны, включая презентации турагентств Туркменистана.

Отмечается, что Ferien-Messe Wien 2019 посвящен активному отдыху, путешествиям и здоровому образу жизни. Выставку посетили более 150 000 человек.