Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан в списке враждебных христианам стран, - рейтинг Open Doors

CA-NEWS (UZ) - Страны Центральной Азии - Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан - включили в список из 50 стран, в которых чаще всего преследуют христиан и нарушают их права из-за вероисповедания. Рейтинг государств, враждебных для верующих в Иисуса Христа, опубликован на сайте международной правозащитной христианской организации Open Doors.

Узбекистан занял в списке 17-ю строчку в категории стран с "очень высоким" уровнем преследования, расположившись между Мьянмой и Египтом. А в третьем десятке оказались и другие среднеазиатские республики: Туркменистан (23 место) и Таджикистан (29 место). Казахстану определено 34-е место. Россия на 41-ом месте.

Согласно авторам доклада, Узбекистан продолжает оставаться страной Центральной Азии с самыми жесткими ограничениями свободы вероисповедания. "Члены протестантских церквей обычно считаются последователями чуждой секты, стремящейся свергнуть правительство. Действуя в рамках этой паранойи, милиция, секретная служба регулярно совершает рейды на незарегистрированные церкви и строго контролируют религиозную деятельность различными способами (прослушивание домов, прослушивание телефонов и проникновение в церковные группы). В целом, исламская культура делает жизнь для новообращенных христиан особенно трудной, но коренные христиане с мусульманским происхождением несут на себе основную тяжесть преследований", - отмечается в отчёте.

В качестве примеров авторы приводят, как в конце ноября 2017 года чиновники совершили рейд домой к Станиславу Ким в Ургенче. Девять из 10 взрослых на собрании, включая самого Кима, были арестованы. 24 мая 2018 года Набихон Боликулов был заключен в тюрьму в Карши на пять дней за богослужение без разрешения государства.