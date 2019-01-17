Представители Туркменистана и ЮНФПА подписали ряд документов

CA-NEWS (TM) - В Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана состоялась церемония подписания ряда документов между государственными учреждениями страны и Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА), сообщает «Золотой век».

Участниками события стали руководители и представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности, образования, Академии государственной службы при президенте Туркменистана и ЮНФПА.

Как отмечается, Туркменистан и Фонд ООН в области народонаселения совместно осуществляют 4 план действий Страновой программы по сотрудничеству между правительством Туркменистана и ЮНФПА на 2016-2020 гг. Эта программа полностью соответствует сформулированным туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым приоритетам развития государства.

Разработанные планы станут частью исполнения пятилетней Страновой программы и будут определять основные направления деятельности и мероприятия на 2019 год.

Собравшиеся отметили, что одним из приоритетов государственной политики, последовательно реализуемой президентом Туркменистана, является неукоснительное осуществление демократических преобразований, нацеленных на защиту интересов граждан страны, обеспечение их прав и свобод.

Особое внимание в политике главы государства уделили вопросам семьи и поддержки материнства: предоставляются пособия во время беременности и по уходу за детьми, а также дополнительный послеродовой отпуск, что даёт возможность полноценно обеспечить здоровое развитие ребёнка с первых дней его жизни.

В завершение встречи состоялась церемония подписания рабочих планов проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья» и «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА; проекта «Улучшение доступа молодёжи к знаниям о репродуктивном здоровье» между Министерством образования страны и ЮНФПА, проекта «Использование данных о народонаселении для разработки национальных стратегий и планов устойчивого развития» между Академией государственной службы при президенте Туркменистана и ЮНФПА.

Также в рамках церемонии был подписан Договор о софинансировании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНФПА по укреплению службы репродуктивного здоровья мужчин.

Как отметили стороны, эти документы будут способствовать активизации плодотворного взаимодействия нашей страны с Фондом ООН в области народонаселения, которое обрело эффективный характер и вышло на качественно новый уровень.