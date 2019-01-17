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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай не собирается завоёвывать Казахстан, – посол КНР в РК

CA-NEWS (KZ) - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чжан Сяо заявил, что китайские власти не намерены завоёвывать казахстанские земли, сообщает holanews.kz со ссылкой на BAQ.kz.

Китайский дипломат посетил торжественное открытие выставки «Праздник весны» в Национальном музее. Там он рассказал журналистам, что предположения о планах КНР по завоеванию Казахстана абсолютно беспочвенны.

«Некоторые пишут, что Китай хочет завоевать Казахстан и предпринимает меры против казахстанской экономики. Такие сообщения были и будут. Не надо обращать на всё это внимание. Люди пишут эти вещи либо не от большого ума, либо по заказу. Сообщения такого рода всегда смешны. Китай за всю свою тысячелетнюю историю ещё ни разу первым не объявлял войну другому государству и не отбирал ничью территорию. Веками китайцы соблюдали мир в отношениях с родственниками, соседями и обществом. Казахстан – стратегический партнёр КНР, дружественная страна. Мы ценим это. Мы хотим сохранить наши дружественные отношения. У нас нет других мыслей и быть не может», – заявил посол.

Чжан Сяо подчеркнул, что отношения двух стран на очень высоком уровне. Он надеется, что 2019 год откроет новые возможности для двустороннего сотрудничества.

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