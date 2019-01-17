Президент Туркменистана принял руководителя Всемирной таможенной организации

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 января принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия, сообщает TDH.

Выразив главе государства искреннюю признательность за приём и возможность обсудить актуальные вопросы сотрудничества, Кунио Микурия подчеркнул неизменную заинтересованность возглавляемой им организации в дальнейшем укреплении и расширении эффективного партнёрства с Туркменистаном, отвечающего целям всеобщего благополучия.

Приветствуя руководителя организации, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил приверженность страны плодотворному взаимодействию с международными структурами по различным направлениям. Туркменистан выступает за налаживание многовекторного диалога, призванного оказывать позитивное влияние на общемировые процессы развития, подчеркнул глава государства.

Генсекретарь Всемирной таможенной организации отметил, что международное сообщество с большим вниманием наблюдает за масштабными реформами, осуществляемыми под руководством Гурбангулы Бердымухамедова, и в этом аспекте ВТО всецело поддерживает реализуемую Туркменистаном политику «открытых дверей» и расширения торгово-экономических отношений с соседними странами Центральной Азии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об аспектах активизации взаимодействия по широкому спектру направлений, включая партнёрство в таможенной области.

Туркменистан, располагающий современными инфраструктурными объектами, становится важной частью торговых и транспортно-логистических систем на региональном и международном уровнях.

В данной связи признано целесообразным проведение совместных семинаров, обмена опытом по таможенным программам, освоению и внедрению автоматизированных таможенных систем и др.

Как подчеркнул туркменский лидер, страна заинтересована в изучении опыта ВТО по совершенствованию осуществления контроля на границах.

В настоящее время в Туркменистане ведётся планомерная модернизация таможенной службы.

Находясь на перекрёстке Великого шёлкового пути, объединявшего маршруты Север-Юг, Восток-Запад, Туркменское государство играет большую роль в налаживании и развитии международных торговых и экономических контактов.

В этой связи было отмечено значение принятого Соглашения о создании международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli).

Данный коридор будет способствовать укреплению сотрудничества на широком геоэкономическом пространстве, включающем регионы Центральной и Южной Азии, Каспийского и Черноморского бассейнов, Средиземноморья.

Туркменский лидер и генсек Всемирной таможенной организации подчеркнули актуальность международных инициатив, нацеленных на формирование современной модели партнёрства, выработку новых подходов к интенсификации сотрудничества в контексте задач по поддержанию мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе.

Отмечается также необходимость охраны таможенных границ в борьбе с наркотрафиком и трансграничной преступностью.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и руководитель Всемирной таможенной организации Кунио Микурия выразили взаимную готовность к конструктивному взаимодействию, способствующему достижению целей устойчивого развития.