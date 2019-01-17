Посол Узбекистана посетит Владимирскую область

CA-NEWS (UZ) - В администрации Владимирской области сегодня, 17 января, запланирована встреча губернатора Владимира Сипягина с послом республики Узбекистан в России Ботиржоном Асадовым.

В составе делегации Республики Узбекистан – генеральный консул Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Республики Узбекистан, руководители предприятий, сообщает vladtv.ru.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития экономического сотрудничества, партнёрских связей между Владимиром и Бухарой, сотрудничества по проекту создания в областном центре логистического центра плодоовощной и текстильной продукции.