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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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2019 год в Монголии объявлен «Годом госуслуг, ориентированных на граждан»

CA-NEWS (KZ) - В Монголии 2019 год объявлен «Годом государственных услуг, ориентированных на граждан», передает Xinhua News.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства Монголии 16 января с целью повышения качества государственных услуг, устранения бюрократии на государственной службе на всех уровнях и учета мнения населения для решения насущных проблем.

В связи с этим, в 2019 году правительство Монголии планирует провести около 70 мероприятий, включая цифровизацию государственных услуг, чтобы повысить прозрачность в государственном секторе, устранить бюрократию и коррупцию, а также сэкономить время.

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