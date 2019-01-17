В Монголии работающие родители смогут выйти в 5-дневный отпуск по уходу за детьми в сезон гриппа

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии приняло решение предоставить работающим родителям пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в возрасте от 0 до 5 лет, больным гриппом или другими ОРВИ, сообщает Xinhua News.

Ввиду этого, работающие родители или опекуны могут взять пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за детьми в сезон гриппа.

Правительство призвало всех работодателей государственных и частных организаций следовать данной политике, которая будет действовать с 16 января по 16 марта 2019 года.

В связи с загрязнением атмосферного воздуха в Монголии, особенно в столице страны Улан-Баторе, участились случаи заболевания гриппом и ОРВИ.

Согласно данным Министерства здравоохранения Монголии, к настоящему моменту, детские палаты в больницах монгольской столицы переполнены, пришлось установить дополнительные места в коридорах.