Нидерландская журналистка выдворена из Турции за причастность к террористическим организациям

CA-NEWS (CA) - Власти Турции выдворили из страны гражданку Нидерландов Анс Корнелию Бурсму, сообщает Anadolu.



Информацию подтвердил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Представитель администрации президента подчеркнул, что решение в отношении Бурсмы не связано с ее журналистской деятельностью в Турции.

«Нидерландская журналистка Анс Корнелия Бурсма депортирована в связи с полученными от МВД Нидерлан