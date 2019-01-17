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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нидерландская журналистка выдворена из Турции за причастность к террористическим организациям

CA-NEWS (CA) - Власти Турции выдворили из страны гражданку Нидерландов Анс Корнелию Бурсму, сообщает Anadolu.

Информацию подтвердил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Представитель администрации президента подчеркнул, что решение в отношении Бурсмы не связано с ее журналистской деятельностью в Турции.

«Нидерландская журналистка Анс Корнелия Бурсма депортирована в связи с полученными от МВД Нидерлан

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