Нидерландская журналистка выдворена из Турции за причастность к террористическим организациям
- Азия и мир, происшествия
- 17:06, 17 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Власти Турции выдворили из страны гражданку Нидерландов Анс Корнелию Бурсму, сообщает Anadolu.
Информацию подтвердил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Представитель администрации президента подчеркнул, что решение в отношении Бурсмы не связано с ее журналистской деятельностью в Турции.
«Нидерландская журналистка Анс Корнелия Бурсма депортирована в связи с полученными от МВД Нидерлан
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