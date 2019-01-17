В Сантьяго прошли первые двусторонние консультации между МИД Монголии и Чили

CA-NEWS (MNG) - В Сантьяго 16 января состоялись первые двусторонние консультации между Министерствами иностранных дел Монголии и Чили, сообщает Montsame.

В целях развития дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Чили стороны договорились расширить сотрудничество в горнодобывающей отрасли, например, путём заключения меморандума о взаимопонимании между Министерствами горнодобывающей промышленности двух стран.

Чилийская сторона выразила готовность сотрудничать с Монголией в подготовке монгольских специалистов в Чили, обмене опытом по диверсификации экономики с опорой на горнорудную область и заключению соглашения о свободной торговле, а также в улучшении деловых связей между предпринимателями двух стран и организации совместного бизнес-форума.

Состоялся также обмен мнениями по политической, социальной и экономической ситуации в Северо-Восточной Азии, Центральной Азии и Латинской Америки.

Перед началом двусторонних консультаций госсекретарь Министерства иностранных дел Монголии Д.Даваасурэн встретился с заместителем министра иностранных дел Чили Каролиной Вальдивией.

На этой встрече стороны подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество и договорились изучить все возможные пути в этом направлении.

Кроме того, они подписали меморандум о взаимопонимании между МИД двух стран. Этот документ создаст механизм консультаций в политической сфере.