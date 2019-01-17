Госмагазины Ашхабада возобновили продажу сигарет

CA-NEWS (TM) - В государственных магазинах Ашхабада, после полуторамесячного перерыва, возобновилась продажа сигарет, сообщает Азатлык.

Продажа сигарет возобновилась 14 января и осуществляется с ограничениями.

«В очередь начинают вставать с 6-7 утра. Продажа заканчивается в течение 40 минут или часа. Процесс контролируют 2-3 полицейских, 3-4 курсантов военного училища, также курирующий торговлю сотрудник хякимлика, еще 2-3 человека в гражданском. Количество покупателей примерно 100-150 человек», - сообщил корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, сигареты продаются не во всех магазинах, их в столице страны около 20, которые находятся в стороне от центральных проспектов. Продажа осуществляется со двора, из окна во внутренней части магазинов. Норма отпуска - одна пачка сигарет на покупателя.

«Установлены камеры наблюдения над окном магазина. Если кто-нибудь попытается встать в очередь дважды и купить сигареты, то сотрудники полиции выслеживают по камерам наблюдения и предупреждают, чтобы уходил по хорошему, иначе ожидает наказание за хулиганство», - отметил корреспондент.

В предыдущий раз продажа сигарет в государственных магазинах Ашхабада осуществлялась в первой половине декабря.

В госмагазинах стоимость пачки сигарет составляет 30 манатов ($17), в частных магазинах эти же сигареты стоят по 50-60 манат (около $30-35) за пачку.

Несмотря на контроль за осуществлением продажи сигарет полицейскими и службами безопасности, случаются драки и скандалы.

14 января в местечке Кеши в районе Багтыярлык, расположенного в западной части Ашхабада, в государственном магазине №20 произошла драка между продавцами и покупателями.

«В тот день, трое молодых людей пришли в магазин и спросили сигареты, им ответили, что сигареты закончились. В это время они увидели, как в частную машину загружают коробки с сигаретами, что привело к скандалу»,- сообщил корреспондент Азатлыка. По его словам, полиция задержала покупателей, в настоящее время проводится расследование.

Аналогичный инцидент из-за сигарет, произошел в декабре прошлого года в одном из государственных магазинов в микрорайоне Беркарар, в результате которого полиция выписала нескольким покупателям штрафы.

В течении 2018 года цены на сигареты в Туркменистане поднимались трижды. Официально установленная стоимость пачки сигарет в госмагазинах выросла с 19 до 30 манатов.

В государственных магазинах Туркменистана продажа сигарет женщинам запрещена.