Суд над Эль Чапо: 155 тонн кокаина и взятка в 100 млн долларов

CA-NEWS (CA) - Вот уже третий месяц бруклинский федеральный суд охраняется, как Белый дом. Его циклопическое здание со всех сторон окружено белыми полицейскими машинами, а в фойе поставлен складной столик, за которым сидят двое парней спецназовской наружности в черных бронежилетах, передает Би-би-си.

Восьмой этаж, где заседает федеральный судья Брайан Коган, председательствующий на процессе знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, больше известного как Эль Чапо (Коротышка), выглядит сейчас, как КПП "Чарли" между Западным Берлином и ГДР: он пестрит запретительными знаками и плакатами с инструкциями.

Несмотря на беспрецедентные строгости и тот факт, что никакую электронику в федеральные суды Нью-Йорка проносить нельзя, в конце ноября прокуроры пожаловались, что судебная телекамера зафиксировала запрещенный в суде мобильник в руках Эммы Коронель Аспуро, 29-летней жены Эль Чапо и матери его семилетних дочерей-близнецов.

Хоакин Гусман обвиняется в контрабанде наркотиков, огнестрельного оружия и в отмывании денег. Сам Гусман отвергает обвинения в свой адрес.

Одного кандидата в присяжные отправили домой после того, как он попытался взять у Эль Чапо автограф, другого - потому что он изображает на эстраде певца Майкла Джексона, и его легко было бы опознать.

Сам 61-летний виновник торжества до начала процесса содержался в спецотделении 10 South манхэттенской федеральной тюрьмы МСС, считающейся самой надежной в стране.

Оттуда Эль Чапо доставляли на редкие досудебные слушания спецконвоем по Бруклинскому мосту, на котором для этого в один день приходилось дважды перекрывать движение.

Делать это каждый день для ньюйоркцев неприемлемо, и сейчас Эль Чапо, по слухам, держат в специально для него оборудованном помещении при суде. Его процесс не случайно называют самым дорогостоящим в американской истории.

Судебным художникам сообщают, лица каких свидетелей обвинения им следует прописать нечетко или вообще игнорировать.

Закрытых процессов в США практически не бывает (хотя крайне редко случаются закрытые заседания), и часть судебного зала всегда отведена для публики, но чтобы попасть на Эль Чапо, требуется занять очередь с раннего утра.

Джеффри Ликтман, например, известен тем, что убедил присяжных оправдать Джона Готти-младшего, сына покойного крестного отца клана Гамбино Джона Готти.

Ликтман утверждал в своем вступительном слове, что Эль Чапо является козлом отпущения, и что настоящий главарь наркокартеля Синалоа вовсе не он, а Исмаэль Самбала, или Эль Майо.

"Его обвиняют в том, что он предводитель, - сказал адвокат в первый день процесса, который, как ожидают, продлится четыре месяца, - тогда как настоящие предводители свободно и открыто проживают в Мексике!".

"Он не контролировал ничего, - заявил дальше Ликтман. - Майо Самбала контролировал все!"

По словам адвоката, Самбала подкупал все мексиканское правительство до самого верха, то есть до нынешнего президента Мексики, которым тогда был Энрике Пенья Ньето.

В этот вторник давал показания бывший секретарь подсудимого Алекс Сифуэнтес, который подтвердил, что Эль Чапо однажды заплатил Ньето 100 млн долларов.

Этих показаний добился от него на перекрестном допросе тот же Ликтман. Прокурор, допрашивавший Сифуэнтеса до него, эту тему не затрагивал.

В тот же день утверждения Сифуэнтеса категорически опроверг Франсиско Гусман, глава канцелярии Ньето, напомнивший в "Твиттере", что именно при Ньето подсудимый был арестован и экстрадирован в США.

Тот же Ликтман раньше представлял проходящего по делу Эль Чапо канадского гражданина украинского происхождения Михайло Коретского, который был привлечен за контрабанду кокаина в Южном округе Нью-йорка.

43-летний Коретский, известный как Русский Майк или Кобра, был арестован в январе прошлого года на карибском острове Кюрасао, принадлежащем Нидерландам. Он прилетел туда с семьей. США, у которых есть с островом договор о выдаче, ходатайствуют о его экстрадиции.

14 января состоялся допрос свидетеля, которому было поручено разыскать и ликвидировать человека по имени Кристиан.

Свидетель искал Кристиана через Google и в "Фейсбуке", но так и не нашел. "Так убили Кристиана или нет?" - спросила прокурорша Джина Парловеккио. "Нет", - коротко ответил свидетель.

Речь, видимо, шла о колумбийском айтишнике Кристиане Родригесе, которого агенты ФБР заманили в ловушку, вероломно выдав себя за русскую мафию, и который давал показания в конце прошлой недели.

ФБР разрабатывало Родригеса с 2009 года. Поначалу даровитого айтишника, который бросил институт и был в большой степени самоучкой, использовал колумбийский наркобарон Хорхе Сифуэнтес, рекомендовавший его своему коллеге по кокаиновому промыслу.

Тот направил его в Мексику к Эль Чапо, который нуждался в собственной сотовой сети для конфиденциальных разговоров.

Как показал до него следователь ФБР Стивен Марстон, в 2010 году один его коллега пригласил Родригеса в номер манхэттенского отеля, сказавшись членом русской мафии.

Мафия, по его словам, нуждалась в средствах секретной связи на манер тех, которыми Родригес до этого оснастил Эль Чапо и около сотни членов его окружения.

Попутно эксперт загрузил в мобильники приложения, которые позволяли Эль Чапо тайно подслушивать разговоры своей жены и соратников. Его больше всего интересовало, что они говорят по его поводу.

ФБР сумело склонить Родригеса к сотрудничеству и получило через него доступ к закодированным телефонным разговорам Эль Чапо, отрывки из которых обвинение дало послушать на прошлой неделе присяжным.

Марстон показал, что научился узнавать голос Эль Чапо, слушая записи его разговоров в тюрьме МСС и интервью, которое тот дал американскому актеру Шону Пенну для журнала Rolling Stone.

В одном из разговоров Эль Чапо, прозвучавших в зале суда на той неделе, он корит своего подручного Орсо Ивана Гастелума Круза, больше известного как Чоло Иван, за грубое обращение с мексиканскими полицейскими.

"Ты говори с ними, - получал Эль Чапо своего собеседника, - ты же знаешь, что это полицейские. Это лучше, чем давать им подзатыльники... Полегче с полицией".

"Ты же сам учил нас быть волками!" - оправдывался Чоло Иван.

Эль Чапо, который подозревается в причастности к убийству 33 человек, был замечательно гуманен и в другом разговоре, в котором он призывал Чоло Ивана не убивать невинных при ликвидации конкурирующей группировки.

Присяжные услышали разговоры, в которых Эль Чапо вел переговоры о приобретении 8 тонн кокаина у колумбийского партизанского движения ФАРК, убедил клиента взять партию метамфетамина вместо кокаина и осведомился, получил ли полицейский начальник "свою месячную выплату".

Обвинение утверждает, что в общей сложности подсудимый незаконно ввез в США более 155 тонн кокаина.

Частная мобильная связь Эль Чапо работала с перебоями, так что, в конце концов, он от нее отказался, но ФБР успело записать около 800 разговоров, в том числе 200, в которых участвовал сам подсудимый.

Эль Чапо не признал себя виновным. Если дело решится не в его пользу, ему грозит пожизненное заключение, поскольку США обещали мексиканцам не требовать для него высшей меры.