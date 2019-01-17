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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы упал частный вертолёт, пилот погиб

CA-NEWS (KZ) - 17 января в 16.05 в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы на открытой территорий санатория "Алатау" упал частный вертолёт Еврокоптер-130 авиакомпании Sky Service, сообщает bnews.kz.

Вертолёт следовал по маршруту Боралдай – Большое Алматинское озеро.

В Комитете гражданской авиации сообщили, что на борту был только пилот-командир воздушного судна Валентин Шитов. При обнаружении он был жив, скончался по дороге в больницу.

Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИИР РК начал расследование.

По данным на сайте компании Sky Service разбившийся вертолёт собрали во Франции в 2017 году.

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