В Алматы упал частный вертолёт, пилот погиб
- Казахстан, происшествия
- 17:40, 17 января 2019
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CA-NEWS (KZ) - 17 января в 16.05 в микрорайоне Таусамалы Наурызбайского района Алматы на открытой территорий санатория "Алатау" упал частный вертолёт Еврокоптер-130 авиакомпании Sky Service, сообщает bnews.kz.
Вертолёт следовал по маршруту Боралдай – Большое Алматинское озеро.
В Комитете гражданской авиации сообщили, что на борту был только пилот-командир воздушного судна Валентин Шитов. При обнаружении он был жив, скончался по дороге в больницу.
Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИИР РК начал расследование.
По данным на сайте компании Sky Service разбившийся вертолёт собрали во Франции в 2017 году.
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