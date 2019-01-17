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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2018 году инфляция в Монголии составила 8,1%

CA-NEWS (MNG) - Инфляция в Монголии в 2018 году достигла 8,1%. Об этом говорится в ежемесячном отчете Центрального банка Монголии, опубликованном 16 января.

Это напрямую связано с колебаниями цен на мясо, твердое топливо и нефть, считают эксперты ЦБ.

Ранее ЦБ Монголии прогнозировал, что инфляция в стране превысит 8-процентный целевой показатель в ближайшие несколько месяцев.

При этом аналитики еще раз подтверждают, что факторы, связанные с предложением, привели к росту инфляции в последнее время.

Отчет показал, что цены на продукты питания и товары, регулируемые государством, оказались ниже ожиданий.

Согласно данным ЦБ Монголии, инфляция спроса или увеличение совокупного спроса на продукт или услугу росли быстро из-за низкого уровня предложения в последние месяцы.

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