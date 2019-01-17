Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет лишения свободы

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане суд огласил приговор троим обвиняемым в убийстве фигуриста Дениса Тена. Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова приговорили к 18 годам лишения свободы, Жанар Толыбаеву, обвиненную в соучастии в краже и недонесении о преступлении - к четырем годам и возмещению причиненного ущерба, сообщает bnews.kz.



13 декабря 2018 года дело об убийстве бронзового призера Олимпиады-2014 Дениса Тена поступило в суд. Тогда же стало известно, что судебный процесс будет вести судья Кеншилик Абдельдинов. По делу об убийстве известного фигуриста проходили три человека: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева.

Молодые люди, согласно обвинительному заключению, уличены в целом ряде преступлений, однако, главное обвинение касается именно убийства Дениса Тена. Обоим предъявлено обвинение: "по подпунктам 1, 4 части 2 статьи 192 Уголовного кодекса РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", подпунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Жанар Толыбаевой, которая проходит по делу Дениса Тена третьей участницей преступления, предъявлены обвинения касающиеся пункта 1 части 2 статьи 188 Уголовного кодекса РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и по статье 434 "Недонесение о преступлении".

25 декабря в 10:00 в специализированном межрайоном суде Алматы начались предварительные слушания.

3 января 2019 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы состоялось главное слушание по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена.Подозреваемые Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов дали признательные показания о совершении кражи, однако заявили, что не планировали убивать Тена.Третья подозреваемая Жанар Толыбаева просила суд переквалифицировать инкриминируемые ей статьи.

14 января стало известно, что обвиняемый в убийстве фигуриста Нуралы Киясов признал вину в содеянном. Однако, позднее мужчина изменил свои показания, признав только кражу.

При этом, подозреваемая в недонесении о преступлении по делу об убийстве Дениса Тена Жанар Толыбаева заявила в суде, что отошла от места преступления, как только увидела, что ее знакомые снимают зеркала с автомобиля. Таким образом девушка хотела защитить себя от соучастия в преступлении.

16 января подсудимые дали последние показания, попросив прощения у семьи и матери погибшего фигуриста Дениса Тена.