В 2018 году доля китайских туристов в Монголии превысила 36%

CA-NEWS (MNG) - В 2018 году Монголию посетило 598,4 тыс. иностранных туристов, из которых более 36% являются гражданами Китая, передает Xinhua News.

При этом большинство из китайских туристов прибыли в Монголию на срок до 30 дней.

Специалисты соответствующих организаций утверждают, что туристы из Китая вносят значительный вклад в развитие туристического сектора Монголии.

За 2018 год число туристов из Китая сократилось на 46,6%, из Вьетнама - на 25,7%, из Австрии - на 14,6%.

К 2020 году Монголия планирует увеличить общее количество иностранных туристов до 1 млн в год.