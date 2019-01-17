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  17 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В 2018 году доля китайских туристов в Монголии превысила 36%

CA-NEWS (MNG) - В 2018 году Монголию посетило 598,4 тыс. иностранных туристов, из которых более 36% являются гражданами Китая, передает Xinhua News.

При этом большинство из китайских туристов прибыли в Монголию на срок до 30 дней.

Специалисты соответствующих организаций утверждают, что туристы из Китая вносят значительный вклад в развитие туристического сектора Монголии.

За 2018 год число туристов из Китая сократилось на 46,6%, из Вьетнама - на 25,7%, из Австрии - на 14,6%.

К 2020 году Монголия планирует увеличить общее количество иностранных туристов до 1 млн в год.

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