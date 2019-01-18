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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К столице Туркменистана приближается ураган. Власти страны население не оповестили

CA-NEWS (TM) - В столице Туркменистана ожидается шквалистый ветер с дождём, передает Turkmenportal.

Согласно информации, предоставленной Национальным комитетом по гидрометеорологии при Кабинете министров Туркменистана, в связи с приближением холодных и влажных ветряных потоков в ночь с 17 января 2019 года и 18 января в Балканском велаяте, а также в Марыйском, Лебапском, Ахалском и Дашогузском 18 и 19 января ожидается сильный северо-западный шквалистый ветер со скоростью 9-14 метров, местами до 18-22 метров с осадками – снег с дождём.

«Из-за приближения холодных и влажных потоков на территорию Туркменистана 18 января 2019 года в Ашхабаде ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 10-13 метров, местами до 16-18 метров», – подчёркивается в сообщении МИД Туркменистана.

Между тем по данным Gismeteo, в ближайшие часы максимальная скорость ветра в Ашхабаде может достигнуть до 33 метров в секунду.

В Туркменистане приготовились к штормовому предупреждению. Во избежание чрезвычайных из-за непогоды ситуаций, в каждой организации всю ночь будут дежурить необходимые на этот счёт специалисты.

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