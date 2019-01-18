Работники шоколадной фабрики Crafers в Ташкенте работают 12 часов в день

CA-NEWS (UZ) - Группа работников кондитерской фабрики Crafers в Ташкенте жалуется на то, что их заставляют работать по 12 часов вместо 8 часов, обозначенных в Трудовом кодексе Узбекистана. Об этом сообщает centralasian.org.

По словам чиновника Федерации профсоюзов Узбекистана, кондитерская фабрика Crafers не является членом профсоюза, и потому их возможности по защите прав рабочих ограничены.

Сотрудник кондитерской фабрики рассказал, что он стоит на ногах по 12 часов в день. «Я работаю 12 часов в день, 15 минут выделено на обед и 10 минут на перекус еду. В день у нас есть дважды по 3 минуты, чтобы сходить в туалет. Этот регламент проверяют сотрудники охранной службы. А если мы говорим, что устали, нам отвечают «не нравится увольняйся, тысячи людей хотят сюда на работу».

По словам чиновника из Министерства занятости и трудовых отношений, «обычное рабочее время рабочего в Узбекистане не может превышать 40 часов в неделю»

- Согласно статье 115 Трудового кодекса, нормальное рабочее время работника не может превышать 40 часов в неделю. В течение шестидневной рабочей недели ежедневная продолжительность работы не должна превышать 7 часов и 8 часов в пятидневной рабочей неделе, - отметил собеседник.

Министерство занятости и труда заявило, что профсоюз постоянно защищает права рабочих в Узбекистане.

Шоколадная фабрика "Амилова" (позже переименованная в Crafers) открылась 5 октября 2018 года в Ташкенте на базе бывшего лакокрасочного завода. Президент Шавкат Мирзиёев, посетивший завод 26 октября 2018 года, приветствовал создание рабочих мест для 850 человек.

Согласно официальным СМИ, фабрика, расположенная на площади 32 га, имеет мощность производство около 50 000 тонн кондитерских изделий в год.