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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Надежды от реформ руководства Узбекистана пока не оправдались, - Human Rights Watch

CA-NEWS (UZ) - Шавкат Мирзиёев, который вступил во власть после долголетнего правления Узбекистаном первого президента Ислама Каримова, предпринял обнадеживающие шаги по реформированию ситуации в стране, где нарушаются права человека.

С этих слов начинается раздел посвящённый Узбекистану отчета правозащитной организации Хьюман Райтс Вотч (HRW) о состоянии дел в Узбекистане, опубликованный 17 января 2018 года.

В своем отчете HRW заявила, в Узбекистане Шавкат Мирзияев, вступивший в третий год своего президентского срока, предпринял ряд обнадеживающих шагов в направлении реформ. Были освобождены содержавшиеся под стражей журналист и политзаключенные, отбывавшие длительные сроки, улучшилась обстановка для независимых СМИ, отмечались усилия правительства по искоренению принудительного труда в хлопководстве.

Однако, по мнению Human Rights Watch, в целом власть в Узбекистане оставалась авторитарной, и целый ряд многообещающих реформ еще ждет своей реализации. Силовые структуры сохраняли свои широкие полномочия, свободные выборы и политический плюрализм остаются перспективой далекого будущего, тысячи людей продолжают отбывать тюремные сроки по политически мотивированным делам.

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