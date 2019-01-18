Ситуация с правами человека в Таджикистане ухудшилась, - Human Rights Watch

CA-NEWS (TJ) - «И без того плачевное состояние прав человека в Таджикистане ухудшилось в 2018 году», - отмечает Human Rights Watch в опубликованном 17 января Всемирном докладе - 2019.

Авторы доклада отмечают, что арестам и длительным срокам заключения по политическим мотивам подверглись журналисты, оппозиционеры и родственники, находящихся за рубежом мирных активистов-оппозиционеров.

«Наступление на свободу ассоциаций, вероисповедания и выражения мнений распространилось практически на все проявления инакомыслия, даже на пользователей социальных сетей, мягко критикующих политику правительства. Чрезвычайно тревожным стало появление официального реестра лиц, идентифицированных как принадлежащих к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ). Наличие подобных списков подвергает сотни людей риску задержания и вымогательства со стороны милиции», - говорится в документе.

​HRW: "Давление Душанбе на Партию Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) достигло апогея после произошедшего 29 июля на юге Таджикистана нападения, в результате которого погибли 4 иностранных велотуриста. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ). Таджикское правительство обвинило в организации теракта ПИВТ, несмотря на отсутствие каких-либо достоверных доказательств для подобного обвинения и невзирая на заявление ИГ об ответственности за нападение".

HRW: "Власти постоянно блокируют доступ к популярным социальным сетям и новостным сайтам, включая «Фейсбук», «Ютуб» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», и периодически ограничивают доступ к услугам операторов сотовой связи и к их сервисам обмена сообщениями".

HRW: «Правительство Таджикистана жестко ограничивает свободу религии и убеждений, регламентируя даже внешний вид граждан. Так, например, был введен запрет на ношение хиджаба, а мужчинам запрещено носить длинные бороды.