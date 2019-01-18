На суд по делу экс-генпрокурора Узбекистана подсудимых доставили на медицинских носилках

CA-NEWS (UZ) - 17 января в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова и его пособников (группы бывших чиновников). Об этом сообщает centralasian.org.



Напомним, что первое судебное заседание по делу бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова и его пособников состоялось 7 января.

На второй процесс 17 января, как сообщили источники, было доставлено в общей сложности 13 человек. После выступления прокурора и адвокатов обвиняемых, суд заслушал показания подсудимых.

Источник в системе юстиции, предоставил список подсудимых, в котором значатся имена Рашида Кадырова, занимавшего должность генпрокурора Узбекистана с 2000-го по 2015 год; Джамшида Файзиева, который до 2013 года работал начальником Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, после госсоветником президента по координации правоохранительных и контролирующих структур, а до января 2018 года занимал должность прокурора Ташкентской области; Улугбека Суннатова, который с 2013 года работал заместителем генпрокурора; экс-главы Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Рамазана Пулатова и экс-заместителя начальника данного управления Улугбека Хуррамова; бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева, его супруги Мухаббат Хасановой, руководившей Коллегией адвокатов Юнусабадского района города Ташкента, их сына Абдурашида Мирзаева, руководившего отделом по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Ташкентского городского управления СНБ и племянника Мансура Мирзаева, являющегося экс-начальником отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Ташкентского областного управления СНБ; а также Азиза Мусашайхова – бывшего главы отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры города Ташкента.

В Верховном суде Узбекистана отказались предоставить информацию по суду и точный список подсудимых, комментируя это тем, что процесс по делу экс-генпрокурора и его пособников проходит в закрытом режиме.

Рашид Кадыров и большинство других подсудимых, как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного кодекса республики.​

Источники сообщают, что суд по делу экс-генпрокурора и его пособников проходит в строго охраняемом здании, родственников подсудимых в зал суда не допускают.

Родственник одного из подсудимых сообщил, что двух подсудимых доставили из «Сангорода» (специальная колония-больница в Ташкенте – Ред.) в здание суда на медицинских носилках.

Как говорит один из узбекских чиновников, осведомленный о подробностях данного уголовного дела, на медицинских носилках в здание суда доставили Мираглама Мирзаева и Рамазана Пулатова, которые перенесли инсульт в ходе задержания и следствия.

Родственник одного из подсудимых сообщил нашему радио, что адвокаты Мирзаева и Пулатова обращались в суд с просьбой в целях гуманности отпустить двух чиновников на свободу. Однако адвокаты чиновников отказались разговаривать с нашим репортером, сославшись на то, что не уполномочены говорить журналистам о подробностях закрытого суда.

Между тем, как сообщил представитель медицинского отдела ГУИН РУз, в ходе следствия супруга Мираглама Мирзаева также была доставлена в «Сангород». "Эту поседевшую женщину около десяти дней лечили в «Сангороде», – сказал источник.

Кроме того, осведомленные источники сообщают, что в суде по делу экс-генпрокурора и его пособников будут заслушаны показания некоторых лиц, которые в свое время давали взятки подсудимым.

– Вещественные доказательства в виде денег и иных ценностей, которые в Узбекистане считаются орудием преступления дачи взятки, будут конфискованы в пользу государства. Зная это, госчиновники, министры, хокимы, а также чиновники, руководившие нефтегазовыми и хлопковыми предприятиями, не стали писать заявление о даче взятки. В ходе следствия такие заявления писали, в основном, предприниматели и сотрудники частных банков. Естественно, они не смогут вернуть свои деньги обратно. Приведенные ими суммы не составляют и 10 процентов полученных подсудимыми взяток, – сказал источник в правоохранительных органах Узбекистана.

Сколько продлится суд по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова и его пособников и когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.