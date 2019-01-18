Погранслужба Туркменистана сообщает, что ситуация на границе с Афганистаном находится под контролем

CA-NEWS (TM) - Обстановка на туркмено-афганской границе штатная и находится под контролем компетентных силовых органов. Никаких инцидентов, чрезвычайных происшествий и угроз вооружённого проникновения с сопредельной территории не наблюдается. Об этом Turkmenportal сообщил представитель штаба государственной пограничной службы Туркменистана.

Отмечается, что компетентные органы Туркменистана ведут круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на туркмено-афганской границе на предмет потенциальных угроз проникновения нарушителей, в том числе и различных вооружённых банд-формирований. Несмотря на сложную ситуацию на афганской земле, на сегодняшний период реальных обстоятельств, представляющих угрозу нападения на туркменскую границу, не наблюдается, отметил представитель погранслужбы.

Пограничник добавил, что государственная пограничная служба республики и другие силовые ведомства, расквартированные в приграничных районах, обладают всем необходимым вооружением, оборудованием и специальными средствами объективного мониторинга ситуации на границе, а также в состоянии нейтрализовать любую потенциальную угрозу.

Кроме того, в Министерстве обороны Туркменистана сообщили, что информация о проведении каких-либо дополнительных мер по подготовке к мобилизации резервистов на территории республики не осуществляется. Вооружённые силы Туркменистана с действующим личным составом в состоянии отразить любые потенциальные угрозы безопасности, подчеркнули в военном ведомстве.

Представитель минобороны Туркменистана сообщил, что распространяемая отдельными иностранными СМИ информация о проведении в стране спешных мер по подготовке к мобилизации резервистов из-за угрозы вторжению банд-формирований с территории сопредельных стран не соответствует действительности.