В Ташобласти сотрудники милиции выпроводили десятки посетителей из кафе, в котором отдыхал глава города

CA-NEWS (UZ) - 15 января сотрудники органов внутренних дел вынудили десятки женщин и детей, пришедших отпраздновать день рождения в кафе «Нурафшон» в одноименном городе в Ташкентской области, покинуть развлекательное заведение.

Источники говорят, что посетителей выпроводили из кафе в связи с тем, что в это время там отдыхал глава города, передает centralasian.org.

По словам одного из участников семейного торжества, сотрудники кафе «Нурафшон» и представители правоохранительных органов выпроводили из развлекательного заведения десятки посетителей для того, «чтобы они не мешали спокойному времяпрепровождению главы города Нурафшон».

Свидетели говорят, что инцидент произошел 15 января, после 10 десяти часов вечера.

Сотрудник милиции, присутствовавший в кафе «Нурафшон» ночью 15 января, сказал, что «группа, вызванная в развлекательное заведение для сохранения спокойствия и порядка», не применяла физической силы в отношении посетителей кафе.

Один из жителей города Нурафшон отправил видеозапись, на которой запечатлен инцидент, произошедший в кафе «Нурафшон».

На кадрах видео продолжительностью 45 секунд видно, как женщина средних лет выражает несогласие с действиями милиции.​

«В кафе «Нурафшон» сидит глава города. Я отсидела в тюрьме пять лет. А сейчас сотрудники органов внутренних дел силой выталкивают меня и моих детей из помещения. Все это делается только ради того, чтобы хоким смог хорошо отдохнуть... Как вы к этому относитесь?», – кричит женщина.

Героиня видеоролика 53-летняя Санобар Искандарова рассказала, что с декабря 2013 года по ноябрь 2018 года вместе с двумя сестрами отбывала срок наказания в тюрьме. Женщины были обвинены в совершении экономических преступлений.

По словам Санобар Искандаровой, 15 января она решила собрать всех своих родственников в кафе «Нурафшон», чтобы отпраздновать свое освобождение и день рождения дочери.

"В конце вечеринки мы начали собирать подарки и вызывать машину, как вдруг ко мне подбежали внуки и начали плакать. Когда я спросила их, почему они плачут, внуки сказали, что их прогнали из кафе. Я обратилась к сотрудникам кафе и спросила, почему они начали прогонять моих внуков. Они ответили мне, что исполнили поручение сидевшего в зале хокима, который не захотел, чтобы мы находились в помещении. Я спустилась на первый этаж, а в это время моя младшая сестра поругалась с сотрудниками кафе. Вдруг смотрю, в кафе приехали сотрудники ППС. Произошел скандал, драка", – сказала Санобар Искандарова.

Один из непредставившихся сотрудников кафе «Нурафшон» подтвердил информацию о том, что вечером 15 января глава города вместе со своими гостями находился в данном заведении, однако отказался комментировать подробности инцидента.

Инспектор по профилактике Фарход Хошимов опроверг обвинения Санобар Искандаровой и ее младшей сестры Манзуры Ахмедовой.

По его словам, вечером 15 января в кафе «Нурафшон» его коллеги и сотрудники прокуратуры прибыли после звонка, поступившего от дежурного сотрудника отделения милиции. Он опроверг овбинения посетителей кафе о том, что сотрудники правоохранительных органов выполняли приказ главы города, прогоняя посетителей заведения.

Напомним, что 25 августа 2017 года на одиннадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса город Тойтепа в Ташкентской области был переименован в Нурафшон.

Главой города является Усмон Рахмонов.