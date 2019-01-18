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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Черкесске полицейские задержали «девушек по вызову» из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В столице Карачаево-Черкесии стражи порядка привлекли к ответственности за занятие проституцией двух женщин, сообщили в управлении МВД по КЧР.

Рейд правоохранители проводили совместно с сотрудниками миграционной службы. Во время проверки в сауне полицейские обнаружили «ночных бабочек». Одной из них — 20 лет, другой — 26. Официально девушки нигде не работали.

Выяснилось, что они приехали на подработку в Карачаево-Черкесию из Узбекистана. Они предлагали интимные услуги клиентам сауны за денежное вознаграждение. Женщин за нарушение привлекли к административной ответственности. Им грозит до двух тысяч рублей штрафа (более $25).

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