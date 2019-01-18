Президент Монголии заявил, что экс-президент и экс-премьеры в 2016 году продали иностранцам крупнейшее месторождение угля

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 16 января встретился с главой прокуратуры Монголии, сообщает ARD.

Во время встречи он сказал, что обращается к Генеральному прокурору Монголии как рядовой законопослушный гражданин и просит проверить и допросить своего предшественника Цахиагийна Элбэгдоржа.

Х.Баттулга подозревает, что экс-президент Цахиагийн Элбэгдорж, экс-премьер министры Мэндсайханы Энхсайхан и Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2015-2016 годах продали иностранцам крупнейшее месторождение каменного угля Таван Толгой. Баттулга так же отметил, что у него есть документы, где на 176 страницах описаны "незаконные" действиях вышеупомянутых политиков. Эти документы были переданы генеральному прокурору.

В 2016 году канал НТВ сообщил, что власти Монголии поделили на 3 части права на одно из самых больших в мире угольных месторождений — «Таван-Талгойское»: 40% достанутся китайско-японскому альянсу «Шеньхуа мицуи», 24% — американской горнорудной «Пибоди энерджи», а 36% — консорциуму, в который помимо «РЖД» входит целый ряд компаний, в том числе «Суек», японские «Сумитома» и «Марубини», южнокорейские Daewoo и LG. Запасы «Таван-Толгоя» оцениваются в 7,5 млрд. тонн. Но главное — это крупнейшее в мире неразработанное месторождение коксующегося угля. Его там 40%.

Цахиагийн Элбэгдорж — президент Монголии с 18 июня 2009 года по 10 июля 2017 года.

Дважды занимал должность премьер-министра Монголии, один раз — вице-спикера Великого государственного хурала, один раз — лидера парламентского большинства, и трижды избирался депутатом в Великий государственный хурал (парламент). 28 августа 2008 года после поражения партии на выборах и последовавших затем беспорядков в Улан-Баторе ушёл в отставку с поста лидера Демократической партии.

Мэндсайханы Энхсайхан — монгольский политический и государственный деятель, премьер-министр Монголии с 19 июля 1996 по 23 апреля 1998 года. Председатель Демократической партии — крупнейшей оппозиционной партии Монголии. Доктор экономических наук.

Жаргалтулгын Эрдэнэбат — монгольский политик. Премьер-министр Монголии 2016 г.–2017 г.