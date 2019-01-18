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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане под лавиной погибли отец и сын

CA-NEWS (TJ) - В результате схода снежной лавины погибли отец и сын, жители Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области.

40-летний Мафтулбек Музофирбеков и его отец 64-летний Акризобек Музофирбеков во время расчистки дороги Хорог-Ишкашим от снега во второй половине дня 17 января попали под лавину, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеда Юсуфи

Тело молодого Музофирбекова вытащили из-под снежной лавины, поиски его отца продолжаются.

Днем ранее на территории Ванджского района ГБАО пятеро местных жителей оказались под лавиной. Снежная лавина сошла на дороге между селами Мотравн и Жамаги сельсовета Язгулом. Местные власти сообщили, что четверо были спасены, поиски еще одного из попавших под лавину продолжаются.

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