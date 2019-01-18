Бердымухаммедов считает, что инвестиции являются фактором роста инновационной экономики Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане ведется инвестиционная политика, которая нацелена на обеспечение высоких темпов роста и повышение эффективности экономики. Для решения этих задач требуется привлечение иностранного капитала в экономику страны, сообщает TDH.

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов отмечает, что инвестиции в инновационные производства позволяют придать эффективность программам развития жизнеобеспечивающих сфер народного хозяйства, поддерживать отечественных производителей, в том числе частных, не только замещать импорт, но и расширять экспортные возможности за счёт востребованных товаров, являющихся источником растущего дохода страны.

Реализация государственной инвестиционной программы – одно из ведущих направлений в работе Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, выступающего в качестве агента Правительства страны на международных рынках капитала.

В феврале минувшего года Внешэкономбанк Туркменистана подписал кредитное соглашение с крупнейшим банковским концерном Германии - «Commerzbank» на общую сумму 121 миллион 082 тысячи 500 евро для финансирования поставок сельскохозяйственной техники европейского производства (ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды) для Министерства сельского и водного хозяйства нашей страны.

В июле были заключены два кредитных соглашения с Японским банком международного сотрудничества и другими финансовыми институтами на сумму 152 миллиона 618 тысяч 478,35 долларов США и 13 миллиардов 101 миллион 782 тысячи 598 японских иен для финансирования проекта строительства «под ключ» газотурбинной электростанции мощностью 432 мегаватта в Чарджевском этрапе Лебапского велаята.

Старт реализации этого крупного инвестиционного проекта был дан в ноябре 2018 года, в его осуществлении задействованы японские компании «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems», а также турецкая «Rönesans Holding». Возводимый по заказу Государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» объект будет не только обеспечивать электроэнергией Лебапский велаят, но и увеличит её экспорт в соседний Афганистан.

Согласно Программе социально-экономического развития Туркменистана на 2018-2024 годы, общий объём производимой в стране электроэнергии планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов.