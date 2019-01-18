Президент Узбекистана прибыл в Индию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди 17 января прибыл с рабочим визитом в город Ахмадабад штата Гуджарат.

В международном аэропорту “Ахмадабад” главу нашего государства встретили представители официальных кругов Республики Индия, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент страны 18 января примет участие в IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат - 2019", который пройдет в центре штата Гуджарат – Гандинагаре.

Как сообщалось ранее, Мирзиёев Узбекистана выступит с речью на пленарной сессии саммита, а также проведет переговоры с Премьер-министром Нарендрой Моди по актуальным вопросам узбекско-индийского сотрудничества, международной и региональной политики.

Саммит «Динамичный Гуджарат», проводимый в городе Гандинагаре по инициативе Премьер-министра Нарендры Моди с 2003 года, является крупнейшим международным форумом в регионе. Его участники – это главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций и транснациональных корпораций, ведущие аналитики и эксперты.

Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в международном инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат-2019» в качестве главного гостя из стран Центральной Азии.

Традиционно в центре внимания участников этого форума находятся актуальные вопросы развития глобальной экономики, расширения партнерства в сфере торговли, привлечения инвестиций, широкого обмена передовыми технологиями и знаниями.