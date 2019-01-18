Главный тренер сборной Казахстана по футболу покинул свой пост

CA-NEWS (KZ) - Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов покинул свой пост, сообщается на сайте федерации футбола Казахстана.

Отмечается, что главный тренер национальной сборной страны и Казахстанская федерация футбола расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

«Федерация благодарит Станимира Стойлова и его тренерский штаб за совместный труд и вклад, внесённый в развитие казахстанского футбола. Желаем ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Болгарский специалист Станимир Стойлов возглавил тренерский штаб сборной Казахстана по футболу в марте 2018 года. Под его руководством команда сыграла 3 товарищеских матча и приняла участие в Лиге наций УЕФА.

До назначения главным тренером сборной страны Стойлов в течение 4 лет тренировал ФК «Астана». При нём столичный клуб 4 года подряд становился чемпионом Казахстана, выходил в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.