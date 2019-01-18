РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главный тренер сборной Казахстана по футболу покинул свой пост

CA-NEWS (KZ) - Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов покинул свой пост, сообщается на сайте федерации футбола Казахстана.

Отмечается, что главный тренер национальной сборной страны и Казахстанская федерация футбола расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

«Федерация благодарит Станимира Стойлова и его тренерский штаб за совместный труд и вклад, внесённый в развитие казахстанского футбола. Желаем ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Болгарский специалист Станимир Стойлов возглавил тренерский штаб сборной Казахстана по футболу в марте 2018 года. Под его руководством команда сыграла 3 товарищеских матча и приняла участие в Лиге наций УЕФА.

До назначения главным тренером сборной страны Стойлов в течение 4 лет тренировал ФК «Астана». При нём столичный клуб 4 года подряд становился чемпионом Казахстана, выходил в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

print
  • Sanofi о продаже контрабандного инсулина в Узбекистане: Препарат предназначен для Казахстана
  • Автобус врезался в двухэтажное здание под Алматы
  • Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан в списке враждебных христианам стран, - рейтинг Open Doors
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×