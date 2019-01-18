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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Супруг королевы Британии Елизаветы II попал в автомобильную аварию

CA-NEWS (CA) - Букингемский дворец сообщил, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию, передает Би-би-си.

Сообщается, что 97-летний герцог Эдинбургский не пострадал в инциденте, который произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.

Букингемский дворец отмечает, что авария произошла с участием еще одного автомобиля, а на месте происшествия работает полиция.

Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149.

По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.

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Очевидцы также рассказали, что помогли ему выбраться из машины. Он был в сознании, но изрядно шокирован случившимся, сообщает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл. Герцог Эдинбургский смог покинуть место происшествия без посторонней помощи.

Также, как рассказал Уитчелл, двум людям, находившимся в другом автомобиле, была оказана медицинская помощь. Они получили небольшие травмы.

Сам герцог был доставлен в Сандрингемский дворец, где его осмотрел врач, который подтвердил, что принц Филипп не получил никаких травм.

Королева и герцог Эдингбургский находятся в Сандрингемском дворце с Рождества. При это принц Филипп не стал принимать участия в традиционной рождественской службе.

Он отошел от дел и перестал выполнять церемониальные обязанности в августе 2017 года.

В апреле 2018 года герцог перенес операцию на бедре.

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