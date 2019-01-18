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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Сербии подарил Путину новую собаку. Какие еще животные у него есть?

CA-NEWS (CA) - Президент Сербии Александр Вучич подарил Владимиру Путину, приехавшему в Белград на переговоры, четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, сообщает Би-би-си.

Шарпланинская овчарка - крупная собака средних размеров. Собак этой породы используют в качестве служебных и сторожевых, веками их использовали пастухи для охраны стад от хищников. На сайтах заводчиков отмечается, что это спокойные, дисциплинированные и верные собаки, поддающиеся разнообразной дрессировке.

Путину не впервые дарят собак: кроме овчарки Паши у него есть еще три собаки. Так, на день рождения Путина в 2017 году, когда ему исполнилось 65 лет, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому президенту щенка алабая по кличке "Верный".

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До этого глава правительства Болгарии Бойко Борисов подарил Путину каракачанскую овчарку Баффи, а губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ - собаку породы акита-ину по имени Юмэ.

Общее количество животных, подаренных Путину за 18 лет его пребывания на посту президента, затем премьер-министра и снова президента, уже тянет на маленький зоопарк.

Началось все с черного лабрадора Кони, котого Путин получил в 2000 году из рук Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост главы МЧС.

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В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил Путину орловского рысака.

В 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов тоже подарил президенту коня - гнедого жеребца ахалтекинской породы.

А еще год спустя Путин получил в подарок от короля Иордании Абдаллы II сразу трех арабских скакунов - Ибн Маруфа, Хакима и Айзис.

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Еще одной лошадью президента стал подаренный президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2005 году пони фалабелла по кличке Вадик.

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину белую козу, которую президент назвал Сказкой.

В 2008 году на день рождения главе государства подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево, позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике.

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В 2010 году лидер Туркмении подарил Путину двух редких азиатских гепардов - Алоуса и Генерала. Сейчас они живут в специальном центре для диких животных на Кавказе.

В 2010 году Путин получил от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. На выбор клички собаке был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов, который придумал кличку Баффи.

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В 2012 году Норихиса Сатакэ, губернатор японской префектуры Акита, подарил Владимиру Путину щенка акита-ину по кличке Юмэ.

В зоопарке Путина есть еще пара экспонатов.

В 2002 году президент Молдавии Владимир Воронин подарил Путину на 50-летие хрустального крокодила, сопроводив презент словами "Крокодил - единственное животное, которое не сдает назад".

А в 2013 году канцлер Германии Ангела Меркель подарила Путину часы с кукушкой. Освещавшие это событие журналисты расценили подарок как намек на привычку Путина опаздывать на важные мероприятия - годом ранее Ангела Меркель около часа прождала российского президента перед встречей в Берлине.

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