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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане появится первый смарт город

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане появится первый смарт-город в Акколе, передаёт BNews.kz.

В этом Смарт-населенном пункте реализованы современные наработки в области цифровых технологий. Единая платформа, дистанционно и без сбоев, управляет всеми ключевыми процессами: от профилактики правонарушений до регулирования микроклимата в жилых домах. Вся необходимая информация и важные показатели стекаются в единый Ситуационный центр.

"Мы съездили в Барселону в рамках международной конференции по умным городам и посмотрели всё, что делается. В Акколе применены уникальные технологические решения, аналогов которых нет в странах СНГ. Акколь является первым городом в Казахстане, где полностью оцифрованы все потребители коммунальных услуг. Применяемая в Акколе интеллектуальная видеоаналитика уже позволила местным правоохранительным органам оперативно найти нарушителей общественного порядка", - сказал руководитель компании-оператора проекта Tengri Lab Алимжан Есетов.

Проект "Smart Aqkol" реализован в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан". Концепция "Умного города" включает в себя создание и контроль над инфраструктурой, интегрированными системами, сетью датчиков анализа данных. Показатели поступают в Ситуационный центр, оснащённый диспетчерским залом, видеостеной для мониторинга, системой видеоконференц-связи, call-центром.

Сложная система видеонаблюдения обеспечивает правопорядок во всех общественных местах и дорогах Акколя. Видеокамеры, датчики задымления, открытия дверей разместились и в подъездах многоквартирных домов. Для широкого доступа к интернету население обеспечено точками Wi-Fi-доступа в 34 посещаемых объектах и местах города.

Акколь расположен в 100 километрах от столицы. Смарт-город стал первым в Казахстане, населенном пунктом, который станет полностью цифровым.

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