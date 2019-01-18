Экс-супруг Гульнары Каримовой претендует на замороженные в Швейцарии 100 миллионов франков

CA-NEWS (UZ) - Гражданин США и бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди претендует на часть средств дочери первого президента Узбекистана, замороженных на банковских счетах в Швейцарии. Об этом он 16 января сообщил в интервью швейцарской газете Der Bund.

Как сообщает издание, Мансур Максуди вместе со своим братом Фаридом хочет получить 100 из 800 миллионов франков, арестованных генпрокуратурой Швейцарской Конфедерации в 2012 году по обвинению Гульнары Каримовой и группы других лиц в отмывании денег.

Гульнара Каримова вышла замуж за Мансура Максуди в 1991 году. Они развелись в 2001 году.

«При разводе все имущество Мансура и Фарида в Узбекистане было отобрано. Их доли в компании Coca-Cola Bottlers Uzbekistan были переданы швейцарской Zeromax через фирму-посредника», - пишет Der Bund.

Мансур Максуди в интервью газете отметил: «Моя семья не допустит того, чтобы это (воровство) осталось безнаказанным. И всем лицам, мало- мальски причастным к этому, будет нелегко", - сказал он.