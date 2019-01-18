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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В сети появился мультфильм о монгольской королеве

CA-NEWS (MNG) - В сети появился мультфильм о монгольской королеве Их-хатан Борагчин, передает ARD.

Их-хатан Борагчин была супругой Бату-хана. Бату - монгольский полководец и государственный деятель, сын Джучи, внук Чингисхана. После смерти отца в 1227 году стал правителем улуса Джучи (Золотой Орды), после смерти деда в том же году был признан старшим среди чингизидов второго поколения. Решением курултая 1235 года Бату было поручено завоевание территорий на северо-западе, и тот возглавил поход против половцев, Волжской Булгарии, русских княжеств, Польши, Венгрии и Далмации.

В мультике Энн Ф.Бродбридж показан один день из жизни монгольской королевы.

Когда над городом кочевников, состоящим из десяти тысяч юрт, поднимается утреннее солнце, хатан Борагчин готовит подданных своего королевства к переезду в летний лагерь.

Пока ее муж, внук Чингисхана, совершает набеги, она управляет стадами, семьей и тысячами городов.

Тогда монгольская армия достигла Центральной Европы. Император Священной Римской империи Фридрих II пытался организовать сопротивление, а когда Батый потребовал покорности, ответил, что мог бы стать сокольничим хана. Хотя столкновения войск Священной Римской империи с монголами не произошло, крайним западным пунктом войск Батыя стал саксонский город Мейсен.

Позже Бату не совершал походов на запад, осев на берегах Волги в городе Сарай-Бату, основанном им в начале 1250-х годов.

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