Рекламный ролик о туризме в Казахстане вошёл в топ-10 лучших тревел-видео 2018 года
CA-NEWS (KZ) - Рекламный ролик о Казахстане под названием "Куда мы летим?" вошёл в топ-10 лучших тревел-видео 2018 года и стал одним из лучших за 2018 год по версии российского сайта о туризме Tutu.ru.
«Обычно они очень одинаковые, красивые виды, съёмки с коптера, еда крупным планом, улыбающиеся девушки. А авторы вот этого ролика до последнего не раскрывают, что за страна рекламируется, и вы постоянно пытаетесь угадать, "где же эта красота". Узнаете только в конце и непременно удивитесь» - отметил главный редактор сайта Тимур Юсупов.
Кроме того, в топ-10 лучших вошли рекламные видеоролики Австралии, острова Джерси в Шотландии и другие.
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