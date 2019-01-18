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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и ОАЭ создадут инвесткомпанию с капиталом в $1 млрд

CA-NEWS (UZ) - Фонд реконструкции и развития (ФРР) Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби (ОАЭ) создадут узбекско-эмиратскую инвестиционную компанию с капиталом в $1 млрд.

Соответствующий указ президента Узбекистана Шавката Мирзиеева размещен на сайте национального информагентства "УзА".

Согласно документу, инвесткомпанию создадут в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) с уставным фондом в размере $5 млн и объявленным капиталом в размере $1 млрд. Фонд развития Абу-Даби получит в инвесткомпании 75%, ФРР - 25% с возможностью привлечения в дополнительных участников.

Указ определяет, что ФРР начнет взаимодействие с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями ОАЭ, а также окажет помощь в осуществлении совместных инвестиционных проектов.

В октябре 2018 г. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана заявил, что подписал с Фондом развития Абу-Даби соглашение на $100 млн для строительства гостиницы и торгово-развлекательного центра в Самарканде, отмечает "Прайм". В свою очередь Госкомитет по инвестициям Узбекистана заявил, что ФРР Узбекистана и ADS Holding из ОАЭ подписали соглашение о создании фонда прямых инвестиций на $1 млрд. Комитет договорился также с энергетической компанией Masdar о сотрудничестве при внедрении возобновляемых источников энергии, строительстве в Узбекистане ветряной и солнечной электростанций.

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