Moody's прогнозирует рост ВВП в СНГ в среднем на уровне 3,9% в 2019 году

CA-NEWS (CA) - Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП стран СНГ в 2019 году на уровне 3,9%, среди рисков для экономической стабильности региона — ужесточение санкций США в отношении России, которое может нарушить торговлю и денежные переводы в регионе, говорится в отчете агентства.

Прогноз по кредитоспособности стран Содружества на 2019 год стабильный, отмечает Moody's. «Ожидание устойчивого экономического роста компенсируется уменьшением глобальной ликвидности и политическими рисками», — сообщается в отчете.

Помимо возможного введения более жестких антироссийских санкций США, риски связаны с напряженными отношениями между Россией и Украиной и внутренней политической нестабильностью в свете предстоящих выборов на Украине и в Молдавии, пишет агентство.

При этом Moody’s не ожидает ускорения экономических реформ в СНГ в 2019 году, поскольку остающаяся слабой институциональная среда будет продолжать ограничивать эффективность проводимой политики. Жесткие обязательства по бюджетным расходам будут способствовать сохранению высокого уровня долговой нагрузки в некоторых странах СНГ, снижая степень их фискальной устойчивости.

Агентство отмечает, что резкий рост затрат на консолидацию долговых обязательств стран Содружества может отразиться на кредитоспособности региона. «Страны с высоким уровнем долларизации могут столкнуться с дальнейшим усилением рисков в банковском секторе, особенно в тех странах, где финансовые институты борются с проблемными кредитами в результате ценового шока на сырьевых рынках 2014—2015 годов», — отмечается в обзоре.

Moody's включает в СНГ Россию, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Молдавию, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Украину.